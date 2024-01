Nach Fan-Voting: Emre Can ist Nationalspieler des Jahres

Obwohl er nicht krass gut gespielt hat, ist Emre Can der Nationalspieler des Jahres. Die Wahl wurde manipuliert.

Emre Can stand letztes Jahr in nur sechs von elf möglichen Spielen von der Nationalmannschaft auf dem Platz. Dabei hat er kein einziges Tor geschossen und auch keines vorbereitet. Auch defensiv ist er nicht außergewöhnlich positiv aufgefallen. Und trotzdem wurde Can deutlich mit 64,6 Prozent der fast 50.000 Stimmen zum Nationalspieler des Jahres gewählt.

Emre Can ist Nationalspieler des Jahres

Wie konnte Emre Can die Wahl so deutlich gewinnen?

Bei der Wahl konnte drei Wochen lang auf der DFB-Website für den Nationalspieler des Jahres abgestimmt werden. Zwei User auf X, ehemals Twitter, mit vielen Abos haben sich daraus einen Spaß gemacht. Sie haben ihren Followern gesagt, dass alle aus Joke für Can voten sollen. Daraus ist dann ein Meme geworden. Tausende fanden das witzig und haben für Can abgestimmt, nur so konnte er die Wahl deutlich gewinnen.

Wenn aus Spaß Ernst wird... Freue mich trotzdem und hey, gegen Belgien und Frankreich war auch ganz gut😎💪

