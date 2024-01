Zwei Jungs im Alter von 14 und 16 Jahren wurden festgenommen. Sie sollen den Mann im Dezember schwer verletzt haben.

So schwer, dass der 52-Jährige eine Woche nach der Attacke gestorben ist. Letzte Woche wurden die Jugendlichen festgenommen. Das haben Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitgeteilt. Die beiden sitzen jetzt in zwei unterschiedlichen Jugendgefängnissen.

Streit am Eppinger Bahnhof eskalierte

Laut Polizei kam es zwischen den Jugendlichen und dem Mann am Bahnhof von Eppingen bei Heilbronn zu einem Streit. Der 14-Jährige und der 16-Jährige sollen den Mann geschlagen und getreten haben. Dann flüchteten sie mit einem Roller. Der Mann kam ins Krankenhaus. Dort starb er dann an Weihnachten.

Noch mehr Straftaten?

Den beiden wird jetzt Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Außerdem wird gegen sie wegen einer weiteren Straftat ermittelt. Sie werden verdächtigt, dass sie auch für einen Raub in Eppingen im Herbst 2023 verantwortlich sind. Die Ermittlungen dazu laufen noch.