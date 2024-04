EU-Asylreform: Diese neuen Regeln kommen

Das EU-Parlament hat heute final darüber abgestimmt, dass Flüchtende es bald schwerer haben.

Mehr als 1.000 Seiten hat das Ding. Eine neue Reform soll dafür sorgen, dass Geflüchtete mit wenig Chancen auf Asyl schneller abgeschoben werden. Das soll dann direkt an der EU-Außengrenze passieren - mit sogenannten Grenzverfahren. Vor allem Länder wie Polen oder Griechenland, die an der EU-Außengrenze liegen, werden damit entlastet. Während der Abstimmung gab es heute in Brüssel auch Proteste von Menschrechtsorganisationen. Die Punkte im Überblick:

Ohne Schutzstatus wird nach 24 Wochen in "sichere Drittstaaten" abgeschoben. Diese Liste wird gerade von der EU-Kommision erarbeitet.

Es soll Deals mit nicht EU-Ländern geben, die Flüchtende davon abhalten, die Überfahrt nach Europa überhaupt erst zu starten.

Bis zur Entscheidung über den Asylantrag sollen die Menschen bis zu zwölf Wochen in Auffanglagern untergebracht werden.

SWR-Reporterin Kathrin Schmid hat die geplanten Neuerungen zusammengefasst:

EU-Parlament entscheidet über Asylreform Dauer 0:23 min EU-Parlament entscheidet über Asylreform

Auch Olaf Scholz findet "konsequentere Abschiebungen" gut: