EU: Neue Regeln gegen Verschwendung von Lebensmitteln

Die EU-Kommission will, dass viel weniger Essen im Müll landet. Dadurch soll die Umwelt geschont werden.

Bis 2030 sollen alle Menschen in der EU 30 Prozent weniger Essen zu Hause oder im Restaurant verschwenden. Das hat die EU-Kommission am Mittwoch in einem Vorschlag für ein neues Gesetz präsentiert. Wie genau das aussehen soll, ist aber noch nicht klar. Der Gesetzesvorschlag ist Teil des großen Klimaschutzpakets "Green Deal".

So krass wird Essen verschwendet

Für Essen wird unter anderem viel Wasser und Energie verbraucht, um es zu produzieren, zu verarbeiten und zu lagern. Nur damit die Lebensmittel am Ende im Müll landen. Jedes Jahr werden in der EU fast 59 Millionen Tonnen Essen weggeworfen - das sind knapp 130 Kilogramm pro Kopf. Das verschwendete Essen hat einen Wert von ungefähr 132 Milliarden Euro! Und im Gegensatz dazu können sich laut der EU-Kommission "mehr als 30 Millionen Europäer jeden zweiten Tag keine richtige Mahlzeit leisten".

EU will auch Kleidungsabfälle reduzieren

Die EU-Kommission sagt, dass fast 80 Prozent der privaten Textilabfälle im Hausmüll landen und nicht getrennt gesammelt werden. Deshalb sollen mit dem neuen Gesetz auch diese Abfälle durch Klamotten reduziert werden.