Kampf gegen Armut: Muss sich Deutschland mehr anstrengen?

Das fordert der Europarat zumindest. Laut ihm wachse die Ungleichheit immer mehr.

Die aktuell hohe Menge an Armut und sozialer Ausgrenzung stehe in keinem Verhältnis zum Reichtum in Deutschland. Das steht in einem Bericht des Europarats. Deutschland habe zwar schon Maßnahmen ergriffen, aber die würden nicht reichen, so die Menschenrechtskommissarin Dunja Mijatovic.

Europäischer Rat: Deutschland soll mehr gegen Kinderarmut tun Dauer 0:23 min Europäischer Rat: Deutschland soll mehr gegen Kinderarmut tun

Kampf gegen Armut in Deutschland - das ist der Stand

Das hat Deutschland schon im Kampf gegen Armut getan:

Reform des Sozialsystems, damit es zugänglicher ist

Sozialversicherungsleistungen erhöht

mehr Ausbildungsmöglichkeiten für Arbeitslose

Mijatovic fordert zusätzlich:

Kreislauf der Kinderarmut durchbrechen

Hindernisse, die den Zugang zu sozialen Rechten blockieren, beseitigen

etwas gegen den Mangel von bezahlbarem Wohnraum unternehmen

Obdachlosigkeit verhindern, zum Beispiel indem das Mietrecht geändert wird

Anstieg vom Rassismus bekämpfen

dafür sorgen, dass Menschen mit einer Behinderung weniger ausgegrenzt werden

Das sagt Deutschland dazu

Die Bundesregierung hat sich zu dem Bericht geäußert. Gegen die Wohnungslosigkeit wurde ein Aktionsplan beschlossen, wonach mehr Sozialwohnungen gebaut werden. Es werde gerade noch an einer neuen Strategie gearbeitet, um wachsenden Rassismus zu bekämpfen.