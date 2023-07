Keine Streiks mehr?! EVG und Bahn stehen in Tarifstreit vor Einigung

Lange hat es Stress zwischen der Deutschen Bahn und der Bahngewerkschaft EVG gegeben. Jetzt ist eine Lösung in Sicht.

Das Schlichtungsverfahren zwischen Bahn und EVG ist abgeschlossen. Die Vermittler beider Parteien haben im Tarifstreit einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Das sieht er vor:

Stufenweise Gehaltserhöhung um insgesamt 410 Euro pro Monat .

. Laufzeit des Tarifvertrags von 25 Monaten.

Steuerfreie Inflationsprämie von 2.850 Euro im Oktober.

Wichtig: Die Vermittler der Schlichtung wollen beiden Parteien raten, dem Vorschlag zuzustimmen!

#Schlichtung zwischen #DB und #EVG endet mit Einigungsempfehlung. 410 Euro mehr, 25 Monate Laufzeit, 2.850 Euro Inflationsausgleichsprämie und weitere strukturelle Entgelt-Verbesserungen. Gremien und EVG-Mitglieder stimmen nun ab. Mehr dazu: https://t.co/6NEJgqJe66

Schlichtung zwischen Bahn und EVG: Sind Streiks jetzt vom Tisch?

Das ist nicht safe, denn der Deal zwischen Bahn und EVG ist noch nicht fix. Über den Vorschlag müssen jetzt beide Seiten in den Gremien entscheiden. Am Freitag will sich deshalb der Bundesvorstand der EVG treffen und seine Empfehlung abgeben, ob die Gewerkschaft den Vorschlag akzeptieren soll oder nicht. Danach sollen die Mitglieder in einer Urabstimmung entscheiden.

Wir schreiben dafür alle Mitglieder unter den 180.000 DB-Beschäftigten per Post an.

Die Abstimmung soll bis 31. August durch sein und dann ein Ergebnis feststehen. Sollten die Mitglieder zustimmen, würde der neue Tarifvertrag für rund zwei Jahre gelten. Danach kann die Gewerkschaft wieder neue Tarifverhandlungen starten.

In diesem Jahr wurde schon in vielen Bereichen gestreikt. Möglicherweise warst du selbst schon betroffen. Warum so oft gestreikt wird, kannst du hier checken: