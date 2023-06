Fake-Toter crasht eigene Beerdigung - im Hubschrauber!

Ja, du hast richtig gelesen. ­čś» Das alles hat er anscheinend nur gemacht, um ...

... seine Familie zu testen! David Baerten wollte herausfinden, auf wen von seiner Familie wirklich Verlass ist. Nur seine Frau und Kinder waren eingeweiht. Eine Tochter des Belgiers teilte sogar ein Video auf TikTok, in dem sie angeblich um ihren Papa trauert.

Fake-Tod in Belgien: Wichtige Lektion, zu krasse Umsetzung

David Baerton sagt zu seiner Aktion:

Ich wollte ihnen eine Lektion f├╝rs Leben erteilen und zeigen, dass man mit einem Treffen nicht warten sollte, bis jemand stirbt.

An den Worten sei zwar etwas dran, so krass h├Ątte er daf├╝r aber nicht vorgehen m├╝ssen, finden viele in den Kommentaren. Andere feiern seine Aktion.

Freund hat die Aktion gefilmt

Aufgel├Âst hat Baerten seinen Fake-Tod, indem er in einem Hubschrauber inklusive Film-Crew die Beerdigung crashte. Ein Freund hat seine dramatische Ankunft und die Reaktion der Trauerg├Ąste gefilmt:

