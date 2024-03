Bözemann vs. Farid Bang: Neuer Disstrack und Pisse-Song als Antwort?

Der Beef zwischen Farid Bang und Bözemann geht in eine neue Runde. Was ist da los?

Angefangen hat der Streit zwischen den beiden mit dem Disstrack "Technisches K.O." von Farid Bang. Den hat der Rapper vor gut drei Wochen rausgehauen. Ganz überraschend kam er allerdings nicht: Bözemann hatte davor zusammen mit Capkekz und Ali Osman teils schwerwiegende Vorwürfe gegen Farid in aller Öffentlichkeit gedroppt.

"Farid Schmitz": Bözemann releast Disstrack gegen Farid Bang

Am heutigen Freitag hat Bözemann einen Song gegen Farid Bang rausgehauen. In dem Track behauptet er, dass Farid Bang angeblich früher auf dem Straßenstrich tätig gewesen sei und zudem einem bekannten Sexualstraftäter mit dem Nachnamen Schmitz minderjährige Jungs vermittelt habe. Mit einer Fallakte wollten sie diese Vorwürfe beweisen, diese hatte aber mehrere Rechtschreib- und Grammatikfehler. Es gibt also bisher keine richtigen Beweise für die Vorwürfe.

Neuer Song von Bözemann: Was sagt Farid Bang dazu?

Farid Bang reagiert sofort und haut am selben Tag wie Bözemann einen "Track" namens "Pipimann" raus. Er rappt darauf allerdings nicht. Es sind einzig und allein Pinkel-Geräusche zu hören. Das Ganze ist der Versuch, mit reinen Piss-Geräuschen ein erfolgreicheres Release als Bözemann abzuliefern. Denn der Rapper fordert auf Instagram seine Fans dazu auf, den Track "auf Dauerschleife" zu hören. Sein Ziel: "Mehr Streams sammeln als andere mit ihrer Musik heute."

Mehr über den Beef zwischen Farid Bang und Bözemann: