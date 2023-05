Dwayne "The Rock" Johnson in "Fast & Furious 10"?! Das ist dran

Jahrelang stritten sich Dwayne "The Rock" Johnson und Vin Diesel. Hobbs sollte nie wieder in den Filmen sein - bis jetzt.

Ob sich die beiden vertragen haben? Dazu haben weder Dwayne "The Rock" Johnson noch Vin Diesel oder das Produktionsstudio hinter der "Fast & Furious"-Reihe etwas gesagt. Doch das Branchenmagazin "The Wrap" berichtet, dass The Rocks Figur Hobbs im neuen "Fast & Furious 10" dabei sein soll. Zuletzt spielte dieser im achten Teil mit.

"Fast & Furious 10": Hobbs in der Post-Credits-Szene

Die Seite schreibt, dass Hobbs nach dem Abspann, also in der Post-Credits-Szene zu sehen ist. Das könnte bedeuten, dass The Rock wieder im elften und damit letzten Teil der Reihe mitspielen wird. Das ist noch nicht ganz klar. Auch der Auftritt im aktuellen Film wurde noch nicht bestätigt, doch die Quelle - also "The Wrap" - ist sehr gut vernetzt und verlässlich.

Streit zwischen Vin Diesel und Dwayne "The Rock" Johnson: Das ging ab

Die beiden Stars schienen nicht miteinander klar zu kommen. In mehreren Interviews sprachen sie abfällig übereinander. The Rock sagte, dass Vin Diesel sein Blut zum Kochen bringen würde. Am Filmset sollen sie Stress miteinander gehabt haben. Jahre später erzählte Diesel in einem Interview, das er mit "viel liebevoller Strenge" geholfen hätte, den Charakter Hobbs in die richtige Bahn zu lenken. Daraufhin stellte The Rock klar, dass er in keinem "Fast & Furious"-Teil mehr mitmachen möchte. Bis jetzt ...

Hier findest du den Trailer von "Fast & Furious 10":