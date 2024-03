FC Bayern nimmt Mainz 05 hops😱

Mit 8:1 liefert der FC Bayern ein heftiges Match gegen Mainz 05. Ein kleiner Lichtblick nach einer schwierigen Saison.

Nach dem R├╝ckspiel gegen Rom konnte der FC Bayern M├╝nchen auch in der Bundesliga gl├Ąnzen. Bayerns Angreifer Harry Kane beeindruckte die Fans mit einem Hattrick:

Goretzka sorgte per Kopfball f├╝r das letzte Tor. Beide Teams gingen bei dem Spiel in die Offensive. Schon zur Halbzeit lagen die Bayern aber mit 3:1 in F├╝hrung.

Mainz 05 k├Ąmpft um den Klassenerhalt

Die Mainzer sind weiterhin auf Tabellenplatz 17 mit zwei Punkten Abstand zum Relegationsplatz. Im Kampf um den Klassenerhalt schmerze diese Niederlage gegen Bayern auch beim Torverh├Ąltnis:

Das war zu naiv.

Am Samstag gehts f├╝r die Bayern mit einem Spiel gegen Darmstadt 98 weiter. Mainz 05 spielt gegen den VfL Bochum.

