Feuerwehr befreit Storch von Getränkedose: Jetzt ist er tot!

Nach zwei Wochen wurde ein Storch in Frankreich von einer Getränkedose befreit. Die Story nimmt kein gutes Ende.

Der Storch steckte mit seinem Schnabel in der Dose fest. Das hatte zur Folge, dass er in dieser Zeit nichts essen und trinken konnte. Die Zeitung "L'Est Républicain" berichtet, dass der Vogel deshalb zu schwach war und am Donnerstag gestorben ist. Er hatte wohl richtig viel Gewicht verloren.

Storch von Dose befreit: Was ist passiert?

Das Tier war wohl mindestens 200 Kilometer mit der Dose auf dem Schnabel unterwegs und hatte in Frankreich in den Medien für Aufregung gesorgt. Am Dienstag wurde der Vogel dann von einer Schulklasse nahe der Stadt Tournus gesehen. Daraufhin rückte die Feuer mit einer Drohne an, ortete den Storch und befreite ihn von der Dose. Leider kam die Hilfe zu spät.

