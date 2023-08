Fußball-Weltmeisterinnen: Spanien holt zum ersten Mal den Titel 🥇

Spanien hat mit 1:0 gegen England gewonnen. Neben 13 Minuten Nachspielzeit gabs auch einen verschossenen Elfmeter!

Rund 76.000 Zuschauer und Zuschauerinnen verfolgten das WM-Finale im Australia-Stadion von Sydney. In der 29. Minute ging Spanien durch Olga in F├╝hrung. In der zweiten Halbzeit h├Ątten die Spanierinnen per Elfer auf 2:0 erh├Âhen k├Ânnen - Hermoso scheiterte aber an England-Keeperin Earps.

Heftig: Wegen mehrerer Unterbrechungen gabs 13 Minuten Nachspielzeit - doch es blieb beim 1:0. F├╝r Spanien ist es der erste WM-Titel. Die Spielerinnen waren mega happy und hatten Tr├Ąnen in den Augen.

Wir haben so viele Tage versucht, uns vorzustellen, wie es ist, Weltmeister zu sein. Wir konnten es nicht.

Bei der Siegerehrung wurde Jennifer Hermoso vom Pr├Ąsidenten des spanischen Fu├čball-Verbandes auf den Mund gek├╝sst. ­čĄö

Spanien gewinnt Finale der Frauen WM: Davor gabs Beef mit dem Trainer

Der Trainer der Spanierinnen, Jorge Vilda, ist umstritten. Im letzten September hatte es Stress gegeben und 15 Spielerinnen ihren vorl├Ąufigen R├╝cktritt aus der Nationalmannschaft verk├╝ndet. Der Verband stellte sich aber vor Vilda - daraufhin kamen drei Spielerinnen zur├╝ck. Nach dem Mega-Erfolg ist Vilda "wahnsinnig stolz auf sein Team".

SPAIN ARE WORLD CHAMPIONS!!! ­č笭čçŞ#BeyondGreatness | #FIFAWWC pic.twitter.com/x4liWtvgpN

Diese Teams haben in den letzten Jahren bei der Frauen WM den Titel geholt:

USA (2019/2015)

Japan (2011)

Deutschland (2007)

F├╝r Deutschland lief es bei dieser WM ├╝berhaupt nicht: