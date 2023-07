Massenschlägerei zwischen zwei Jugendgruppen: Hast du was gesehen?

Am Wochenende hat es in Freiburg zwischen zwei Jugendgruppen Stress gegeben. Auch Baseballschläger kamen zum Einsatz.

Die Gruppen sollen sich am Sonntag gegen 18 Uhr in der Nähe des Hauptbahnhofs geprügelt haben. Die Jugendlichen waren wohl vermummt und hatten neben Baseballschlägern auch Stöcke dabei. Zeugen hatten den Streit beobachtet und die Polizei gerufen. Als die eintraf, flüchteten die Gruppen. Was genau passiert ist und ob es Verletzte gab, ist noch nicht safe. Das will die Polizei jetzt klären.

Schlägerei in Freiburg: Polizei braucht deine Hilfe!

Hast du die Schlägerei beobachtet oder kannst andere Hinweise zu den möglichen Beteiligten geben? Dann melde dich unter der 0761/8824221 bei der Freiburger Polizei.

