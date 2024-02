Dass der SC Freiburg zu anderen Trikots greift, hat einen wichtigen Grund: Die Rot-Grün-Schwäche von Spielern.

Freiburg wird am Samstag in weiß spielen. Das liegt daran, dass der VfB Stuttgart im Derby in grün auflaufen wird. Würden die Freiburger dann wie gewohnt zu den roten Heimtrikots greifen, hätten Spieler mit der Einschränkung keine Chance, die beiden Mannschaften zu unterscheiden. "Es muss sein wegen der Rot-Grün-Schwäche, die einige Spieler haben können und auch haben", erklärte Freiburg-Trainer Christian Streich am Donnerstag.

💡 Nice to know: Statistisch sind neun Prozent aller Männer von so einer Farbsehschwäche betroffen - also fast jeder Zehnte. Bei Frauen sind es nur 0,8 Prozent.

Grund für den Trikottausch: Rot-Grün-Schwäche 🔴🟢

Streich will durch den Trikottausch auch dafür sorgen, dass sich alle auf dem Platz auf das Spiel konzentrieren können. Vor einiger Zeit trugen die Freiburger deshalb auch schon mal gelbe Trikots, um sich vom Gegner in grün zu unterscheiden. Welcher Freiburg-Profi die Rot-Grün-Schwäche hat, ist unklar.



Spieler sollen nicht auf den Platz gehen und 90 Minuten Panik haben, weil sie die Trikots nicht erkennen.

