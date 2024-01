Beim Bundesligaspiel SC Freiburg gegen Union Berlin soll der Kommentator einen heftigen Spruch rausgehauen haben.

Das Video ging in den letzten Tagen auf TikTok, Instagram und Co. viral und wurde von Millionen Menschen gesehen. Dabei filmt jemand das Spiel am TV mit dem Handy und der Kommentator Cornelius K├╝pper ist zu h├Âren.

K├╝pper kommentiert demnach sehr sexistisch, dass die Freiburger "fast so gut" wie seine Frau verteidigen w├╝rden: "Egal wie sehr man es auch versucht, hinten wird nichts reingelassen". Hier kannst du dir das kurze Video mit ├╝ber 1,6 Millionen Views selbst anschauen:

Angeblicher Kommentator gibt Statement ab

In einem Video auf Instagram sagt K├╝pper, dass er eigentlich gar nichts zu dem Video sagen wollte. Weil er und sogar seine Eltern so viele Nachrichten dazu bekommen haben, hat er aber doch ein Statement gemacht. Klare Aussage: "Glaubt nicht jeden Schei├č, den ihr da seht".

Denn: Cornelius K├╝pper hat den Satz gar nicht gesagt. Er hat das Spiel auch gar nicht kommentiert! Das Video ist also ein Deepfake, seine Stimme wurde von einer KI erzeugt. Zu dem Kommentar, der angeblich von ihm sein sollte, hat K├╝pper eine klare Meinung:

Wenn das irgendein Fu├čball-Kommentator sagen w├╝rde, dann w├Ąre er mit Abpfiff gefeuert - und das ist auch gut so.

Was sagen die User?

Das ist sehr unterschiedlich. Viele feiern den Kommentar und finden, dass es ruhig ├Âfter solche Spr├╝che geben darf. Ein User nennt den angeblichen Kommentator sogar einen "Macher". Andere finden es eher unangenehm und die Kommentare dazu "besch├Ąmend". Dass es sich um einen Fake einer KI handelt, scheint aber keiner erkannt zu haben.

Hast du erkannt, dass das Video ein Fake ist? ­čśů Ja, ich habe den Fake erkannt ­čĽÁ´ŞĆÔÇŹÔÖé´ŞĆ Ja, ich habe den Fake erkannt ­čĽÁ´ŞĆÔÇŹÔÖé´ŞĆ Nee, dachte das ist real ­čĄĚ Nee, dachte das ist real ­čĄĚ Abschicken

Hier findest du mehr News dazu, wie KI uns in Zukunft beeinflussen wird und wie du dich vor Deepfakes sch├╝tzen kannst: