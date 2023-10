Gaza: Kein Kontakt mehr zur Außenwelt

Internet- und Mobilfunknetze wurden durch israelische Angriffe lahmgelegt. Was das für die Menschen vor Ort bedeutet:

Kontakt halten mit der Außenwelt oder untereinander ist für die Menschen im Gazastreifen fast nur durch ihre Smartphones möglich. Festnetz- oder Internetanschlüsse sind dort nur wenig verbreitet. Bereits 2021 wurden 13 von 68 Anbieter in einem israelischen Luftangriff zerstört. Die Bevölkerung ist es seit Jahren gewöhnt, unregelmäßig Kontakt zu ihren Familien und Freunden innerhalb des Gazastreifens zu haben.

Internet ist der einzige Weg zu kommunizieren

Smartphones verbinden die Menschen im Gazastreifen mit dem Rest der Welt. So kommen sie an Informationen und können Informationen auch selbst teilen. Auch das israelische Militär nutzte diesen Kommunikationsweg, um Palästinenser mit Nachrichten und Anrufen zu informieren, wenn in palästinensischen Gebieten israelische Angriffe geplant waren.

So sieht die Lage vor Ort derzeit aus: