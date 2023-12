Falsch geparkt: Mann schlägt mit Hammer auf Auto ein

Es soll wohl auch Alkohol im Spiel gewesen sein.

Ein betrunkener 46-Jähriger hat an Heiligabend in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) auf ein geparktes Auto eingeschlagen - mit einem Hammer.

Geislingen: Betrunkener schlägt auf Auto ein

Als die Polizei den Verdächtigen zur Rede stellte, gab er sein Tatmotiv an: Er hatte wohl das Auto demoliert, weil es zu oft falsch geparkt wurde. Für den 46-Jährigen gibts jetzt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Er hat einen Schaden von etwa 1000 Euro verursacht. Der Autobesitzer wurde durch die Polizei fürs Falschparken verwarnt.

