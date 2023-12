GEW-Vorsitzende: "Staat muss gucken, wie er die Beschäftigten ordentlich bezahlt."

Lehrkräfte an Schulen und Unis, Erzieherinnen, Sozialarbeiter oder studentische Hilfskräfte haben am Dienstag am bundesweiten "Bildungsstreik" teilgenommen. Die Bundesvorsitzende, Maike Finnern, hat die vergleichsweise hohe Forderung der GEW im SWR-Tagesgespräch verteidigt. Die prekäre Haushaltslage ändere daran ausdrücklich nichts.