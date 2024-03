Mehr Waffen und Gewalt! So sieht es an deutschen Schulen aus

In Deutschlands Schulen werden immer mehr Fälle von Gewalt bekannt. Manche Schulen brauchen einen Sicherheitsdienst.

Die Deutsche Presse-Agentur hat eine Umfrage bei Landeskriminalämtern und Bildungsministerien gemacht. Demnach wurden tausende dieser Fälle gemeldet:

Schläge

Tritte

sexuelle Übergriffe

Aber: Trotz vieler Polizei-Einsätze kommen Fälle von Mord und Totschlag - wie zum Beispiel an einer Schule in St. Leon-Rot - in der Statistik nur selten vor.

Mehr Waffen in der Schule

Nach Angaben des Allgemeinen Schulleitungsverbands werden immer häufiger Waffen mit zur Schule genommen. Dabei handele es sich vor allem um Messer und Waffen, die echten Schusswaffen täuschend ähnlich sehen. Warum sie mitgebracht werden, sei unklar. Laut dem Vorsitzenden des Verbands könnten die Schüler gewaltbereit sein oder sie zur Selbstverteidigung mitnehmen, weil sie zum Beispiel Angst haben.

Hier bekommst du Hilfe Dir selbst oder deinen Freundinnen und Freunden geht es nicht gut? Hier kannst du dich anonym und kostenfrei melden: Telefonseelsorge: 0800 1110 111 oder 0800 1110 222 oder über den Chat

oder oder über den Chat Nummer gegen Kummer: Kinder und Jugendtelefon 116 111

Wie kann Gewalt verhindert werden?

Laut dem Schulleitungsverband versuchen viele Schulen die Sozialarbeit auszubauen. Außerdem gibt es Sicherheitsdienste. In wie vielen Schulen das der Fall ist, wurde nicht gesagt.

Junge Menschen sollten in der Schule besser auf schlimme Ereignisse vorbereitet werden: