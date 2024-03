Gigi Hadid und Bradley Cooper: Beziehung offiziell?

Das Model und der Schauspieler wurden in einem Restaurant fotografiert. Es gab einen Kuss!

Seit Herbst gibt es Gerüchte über eine Beziehung der Beiden. Jetzt sind neue Bilder aufgetaucht, die die Story anheizen. Die beiden wurden bei einem Essen mit Freunden in New York gesehen. Dann gab es sogar einen Kuss zwischen Bradley und Gigi. "Page Six" veröffentlichte Bilder davon.

Gigi und Bradley haben beide schon Kinder

Bradley Cooper hat eine Tochter mit Model Irina Shayk. Die beiden leben seit 2019 aber getrennt voneinander. Auch Gigi Hadid hat ein Kind - 2020 kam Tochter Khai auf die Welt. Mit deren Vater Zayn Malik ist sie aber nicht mehr zusammen.