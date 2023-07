Die Urlaubspläne gingen nach hinten los: Gigi Hadid wurde am Flughafen verhaftet - wegen Cannabis.

Das Supermodel kam in der Karibik auf den Cayman Islands an und wurde durchsucht. In ihrem Gepäck fanden die Zollbeamten dann Gras. Es war nur eine kleine Menge und zum eigenen Konsum - trotzdem wurde sie verhaftet.

Das Gras war legal!

Ein Sprecher von Gigi Hadid sagte, dass sie das Gras legal in New York gekauft hatte. Auch auf den Inseln ist es inzwischen legal, mit einer Lizenz Cannabis zu konsumieren. Dennoch wurden Hadid und eine Freundin mit dem Vorwurf des Schmuggelns erst mal in einen Knast gebracht. Auf Kaution kamen sie frei. Zwei Tage später gab es dann den Gerichtstermin: Gigi Hadid und ihre Freundin Leah Nicole McCarthy wurden schuldig gesprochen und mussten 1.000 Dollar Strafe bezahlen.