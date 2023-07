GNTM-Kandidatin Cassy hat erklärt, warum sie im Finale doch nicht moderiert hat. Es gab für sie mehrere Gründe.

Cassy Cassau hat auf YouTube ein Statement zur gecancelten Backstage-Moderation gemacht. Darin spricht sie zwei Dinge an, weshalb sie ihren Auftritt an der Seite von Heidi Klum abgesagt hat:

1. Cassy sagt, dass ihr Text geändert wurde

In dem YT-Video erklärt Cassy, dass ihr gesagt wurde, dass sie "ihr Ding" draus machen soll. Deshalb habe sie die Moderationstexte für sich umgeschrieben und das sei von allen Beteiligten dann auch so abgenommen worden. Cassy sagt:

Ich hab ein bisschen meinen Touch mit reingebracht, was allen gefallen hat.

Kurz vor dem Finale habe es dann Änderungen gegeben. Es sei alles gestrichen worden, was sie ausgemacht hat, erklärt Cassy. Damit habe sie sich dann nicht mehr wohlgefühlt: "Ich hätte mich quasi verstellen müssen."

2. Laut Cassy gab es Kritik an ihrem Outfit

Cassy erzählt außerdem, dass am Tag vor dem Finale bei den Proben noch ein Behind-the-Scenes-Video für Social Media gedreht wurde. Davon habe sie aber nichts gewusst. Weil es heiß war, sei sie in Rock und Crop-Top gekommen. "Viele Mädchen hatten solche Outfits an, weil es einfach arschwarm bei den Proben war", erklärt Cassy. Sie habe also in diesen Klamotten das ganze Video gedreht. Es wurde aber nicht veröffentlicht, weil am Ende entschieden wurde, dass "mein Outfit zu freizügig war". Sie sei gebeten worden, alles noch einmal zu drehen - bedeckter.

Da war ich schon sehr schockiert und hab gesagt: 'Nein, ich mach das nicht noch mal.'

Die Backstage-Moderation hatte dann eine andere Kandidatin übernommen - Katherine Markov. Bei der Final-Show waren auch Stars wie Jennifer Lawrence dabei. Den Titel holte sich dann Vivien Blotzki aus Koblenz.

Hier kannst du dir das ganze Statement von Cassy anschauen:

Kritik an "Germany's Next Topmodel": Das sagen ehemalige Kandidatinnen

GNTM wird immer wieder kritisiert. Heidi Klum und den anderen Produzenten wird zum Beispiel vorgeworfen, dass sie die Kandidatinnen manipulieren, die jungen Frauen unter Druck setzen und mit der Show dafür sorgen, dass es Hass im Netz gegen einzelne Kandidatinnen gibt. Unter anderem Lijana Risen hat sich öffentlich dazu geäußert.

Unsere Kollegen von STRG_F haben jetzt ehemalige Teilnehmerinnen gefragt, um herauszufinden, was wirklich hinter den Kulissen von "Germany's Next Topmodel" passiert. Das ganze Video kannst du dir hier anschauen: