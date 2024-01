"Oppenheimer" vs. "Barbie": Wer hat gewonnen?

Die beiden Filme haben sich letztes Jahr ein fettes Kinoduell geliefert. Wer jetzt mehr Preise geholt hat - hier lesen.

"Oppenheimer" hat bei den Golden Globes richtig abgeräumt. Der Film hat gleich in mehreren Kategorien gewonnen. Und zwar:

bestes Filmdrama

beste Regie (Christopher Nolan)

bester Nebendarsteller (Robert Downey Jr.)

bester Drama-Darsteller (Cillian Murphy)

beste Filmmusik

"Barbie" holte den Preis für den besten Blockbuster. Dieser Golden Globe wurde zum ersten Mal vergeben. "Barbie" gewann gegen Filme wie "Taylor Swift: The Eras Tour, "Super Mario Bros. Movie" und "Oppenheimer". Außerdem wurde der "Barbie"-Soundtrack "What was I made for?" von Billie Eilish als bester Filmsong ausgezeichnet.

Bist du Team "Barbie" oder Team "Oppenheimer"?

Das sind die Gewinner in den anderen Kategorien:

Beste Schauspielerin Filmdrama: Lily Gladstone ("Killers of the Flower Moon")

("Killers of the Flower Moon") Beste Schauspielerin Komödie/Musical: Emma Stone ("Poor Things")

("Poor Things") Bester Schauspieler Komödie/Musical: Paul Giamatti ("The Holdovers")

("The Holdovers") Beste Nebendarstellerin: Da'Vine Joy Randolph ("The Holdovers"

("The Holdovers" Beste Komödie/Musical: "Poor Things"

Bester nicht-englischsprachiger Film: "Anatomie eines Falls"

Wie wird entschieden, wer die Golden Globes bekommt? Dauer 0:22 min Zu den Gewinnern des Abends gehören zwei Filme, die sich letztes Jahr ein fettes Kinoduell geliefert haben: "Oppenheimer" und "Barbie".

FYI 💡: Die Golden Globes werden dieses Jahr zum ersten Mal von einer privaten Stiftung verliehen - und nicht mehr vom inzwischen aufgelösten Verband der Auslandsjournalisten in Hollywood. Dem war unter anderem Sexismus und mangelnde Transparenz vorgeworfen worden.

Dieser Schauspieler hat offenbar gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen: