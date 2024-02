Graben-Neudorf: Angriff vor Supermarkt

Ein Mann hat mehrere Menschen angegriffen und teils verletzt. Er ist auf der Flucht und wird von der Polizei gesucht.

Am Dienstagnachmittag kam es zu dem Angriff in Graben-Neudorf im Landkreis Karlsruhe. Der Täter griff wahllos Menschen an - erst in der Nähe des Bahnhofs und später vor einem Supermarkt. Dort soll er dann jemandem die Autoschlüssel entrissen haben, um mit dessen Auto abzuhauen.

Polizei fahndet weiter nach Täter Dauer 0:30 min Der Mann hat nach Angaben der Polizei wahllos Menschen angegriffen - ohne Waffe - und anschließend ein Auto geraubt, mit dem er geflüchtet ist. Laut Polizei musste eine Frau im Krankenhaus behandelt werden, die anderen Opfer seien "eher leicht verletzt". Die Polizei leitete eine Großfahndung ein und suchte gestern Nachmittag auch mit Hubschrauber nach dem mutmaßlichen Täter. Ein Polizeisprecher sagte heute früh, der Täter sei wie vom Erdboden verschwunden. Die Suche nach ihm gehe weiter. Das Motiv für die Tat sei noch völlig unklar.

Graben-Neudorf: Täter auf der Flucht

Insgesamt wurden vier Menschen verletzt. Eine Frau musste ins Krankenhaus. Die anderen Opfer sollen leicht verletzt sein. Die Polizei sucht den Täter noch. Sie sagen dazu, dass er wie vom Erdboden verschwunden sei.

Das geht sonst gerade in Karlsruhe: