Die Arbeitsbedingungen im Nahverkehr müssten dringend verbessert werden, argumentiert die Gewerkschaft. Gefordert werden unter anderem Zulagen oder eine verbesserte Eingruppierung. Bisher hätten die Arbeitgeber nur dargelegt, dass das alles zu teuer sei, ohne aber selbst ein Angebot vorzulegen, so Thorsten Dossow von verdi. Man habe Faschingsdienstag und Mittwoch als Streiktage gewählt, weil die meisten Schüler da Ferien hätten. Den Narren empfiehlt er, die S-Bahnen der AVG zu nutzen, denn der Streik betrifft lediglich die Verkehrsbetriebe Karlsruhe, also Busse und Straßenbahnen in der Stadt sowie die S2.