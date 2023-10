Um Schleuser zu schnappen: Hier gibts jetzt Grenzkontrollen!

An mehreren Grenzen kann man nicht mehr einfach so nach Deutschland fahren. Betroffen ist auch Baden-Württemberg.

Seit Montagabend wird an den Grenzen zu diesen Nachbarländern kontrolliert:

Schweiz

Polen

Tschechien

Österreich (hier gibt es schon länger Grenzkontrollen)

Grenzkontrollen: Das musst du wissen!

Die Kontrollen werden von der Bundespolizei gemacht. Sie finden in unmittelbarer Grenznähe oder direkt an der Grenze statt. Kontrolliert wird zum Beispiel auf Brücken zwischen den Ländern, an der Autobahn oder in Zügen und Straßenbahnen. Aber: Es sollen nicht rund um die Uhr alle Fahrzeuge angehalten werden. Die Bundespolizei soll "fexibel, je nach aktueller Lage" die Kontrollen machen, erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faeser.

Die Grenzkontrollen sind erst einmal für zehn Tage festgelegt. Danach kann entschieden werden, ob weiterkontrolliert wird oder nicht.

DAS sagt Olaf Scholz über die Zahl der Geflüchteten

Warum gibt es wieder Grenzkontrollen?

Mit den Kontrollen soll die Bundespolizei vor allem Schleuser finden, die andere Leute illegal nach Deutschland bringen wollen. Den Angaben nach geht das einfacher, wenn statt nach der Grenze direkt an der Grenze kontrolliert wird.

Seit Monaten kommen viele Geflüchtete nach Deutschland. Darunter sind auch viele Minderjährige ohne Familie: