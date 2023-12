Kurz vor GTA-6-Trailer-Release: Heftiger Leak mit Konsequenzen?

Plötzlich gibt es angebliches Material aus dem neuen Game. Ausgerechnet ER brachte wohl den Leak.

Das geleakte Material stammt angeblich vom Sohn vom Head of Development bei Rockstar Games. Das wäre insofern heftig, als sein Vater dadurch richtig Trouble bekommen könnte. Normalerweise ist es schwer, die Leaks zurückzuverfolgen. Wenn man aber genau wüsste, dass sie quasi In-House entstanden sind - uff! Am Dienstag wird es den offiziellen Trailer geben. Dann wird sich zeigen, ob die Leaks auch on point waren.

Was genau wurde von GTA 6 geleakt?

Es gibt unter anderem Anhaltspunkte zur Map und Vice City, dem angeblichen Setting von GTA 6. Der Original-Post ist mittlerweile gelöscht, es gibt aber noch einige Kopien online. Einige User glauben, dass die Bilder eigentlich aus dem aktuellen GTA 5 sind. Safe ist also nix.