Hailey Biebers Schwester bewirft Barkeeperin mit benutztem Tampon

Alaia Baldwin wurde aus einem Club geworfen und verhaftet, weil sie die Barkeeperin angegriffen haben soll.

Das Ganze soll letzten Samstag in einem Club in Georgia passiert sein. Alaia Baldwin Aronow hat sich laut dem Polizeibericht, der "Page Six" vorliegt, gewaltsamen Zugang in eine Toilette für Angestellte verschafft. Einer Barkeeperin soll sie dann gesagt haben, dass sie kurz ihren Tampon wechseln wolle. Das wurde ihr laut Aussage der Mitarbeiterin erlaubt.

Alaia Baldwin Aronow: Verhaftet im Club

Als die Barkeeperin nach einigen Minuten wieder ins Badezimmer kam, soll die 31-Jährige sie mit ihrem benutzten Tampon beworfen haben. Auf den Überwachungskameras ist zu sehen, wie ein Türsteher die Schwester von Hailey Bieber anschließend aus dem Club wirft. Alaia soll sich den ganzen Weg über gewehrt haben. Ihr wird vorgeworfen, dem Türsteher an den Haaren gezogen und einem anderen zwischen die Beine getreten zu haben.

Das sagt Hailey Biebers Schwester zu den Vorwürfen

Alaia behauptete nach ihrer Verhaftung, dass sie gewaltsam aus dem Club gebracht wurde und keinen Tampon geworfen hat. Später hat sie aber zugegeben, ihren Tampon als Waffe verwendet zu haben. Den Angriff auf die Türsteher rechtfertigte sie mit Notwehr. Die Polizei wirft ihr Körperverletzung vor.