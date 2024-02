Auch vier Jahre danach: Die Angehörigen werfen den Behörden vor, die Hintergründe des Angriffs nicht komplett aufgeklärt zu haben.

In der Tatnacht war unter anderem der Notruf mehrfach nicht erreichbar gewesen. Das kritisieren die Angehörigen. Sie fordern außerdem Konsequenzen für die verantwortlichen Politiker. Zudem haben sich die Familienmitglieder der Verstorbenen ein stilles Gedenken gewünscht. Armin Kurtović hat seinen Sohn Hamza durch den Anschlag in Hanau verloren und sagt zu der Anteilnahme von Politikern:

Bei jedem Jahrestag sind viele Kameras da. (...) Politiker stehen da. Die stehen an der Seite der Angehörigen. Das ist ein falsches Bild.

Ferda Ataman: Deutschland versagt bei Konsequenzen nach Attentaten

Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes - Ferda Ataman - findet:

Staat und Behörden in unserem Land haben die Pflicht, nach einem Anschlag wie in Hanau Konsequenzen zu ziehen, damit sich solche Taten nicht wiederholen. Leider muss man sagen: Deutschland hat darin bisher versagt.

Gedenken an die neun Opfer des rassistischen Attentats in Hanau - Das sagt Nancy Faeser:

Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser nahm am Montagvormittag mit anderen Politikern an der Kranzniederlegung teil. Danach sagte sie: "Die Mahnung, die aus dem rassistischen Terror vor vier Jahren in Hanau folgt, könnte nicht aktueller sein." Denn die Wegbereiter rechtsextremer Gewalt, die selbst "aus unseren Parlamenten heraus" ihre menschenverachtende Hetze verbreiten, seien in den letzten vier Jahren lauter und stärker geworden, sagte Faeser weiter.

Hanau: Was genau ist vor vier Jahren passiert?

Am 19. Februar 2020 wurden Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov in Hanau ermordet. Ein 43-Jähriger hat sie aus rassistischen Motiven erschossen.

