Heute finden viele Gedenkveranstaltungen und Demos zum rassistischen Anschlag von Hanau statt. Wo - hier erfährst du es.

Am 19. Februar 2020 wurden Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov in Hanau ermordet. Ein 43-Jähriger hat sie aus rassistischen Motiven erschossen. Um darauf aufmerksam zu machen, an die Opfer und ihre Familien zu denken und gegen Rassismus zu protestieren, finden heute in ganz Deutschland verschiedene Veranstaltungen statt.

Hier kannst du dir anhören, wer die Opfer waren und was sie in ihrem Leben beschäftigt hat:

So wird heute an die Opfer von Hanau gedacht

In Hanau wird am Vormittag an den Anschlag erinnert. Um 10:30 Uhr wird auf dem Hauptfriedhof ein Imam für die Opfer beten. Danach werden an der Gedenktafel Kränze niedergelegt. Die Angehörigen haben sich gewünscht, dass still an die Opfer gedacht wird - es wird keine offiziellen Reden geben.

Hanau-Gedenken in Rheinland-Pfalz:

Koblenz: 17 Uhr, Zentralplatz

17 Uhr, Zentralplatz Kaiserslautern: 17 Uhr, Fußgängerzone (Fackelstraße/Ecke Kerststraße)

17 Uhr, Fußgängerzone (Fackelstraße/Ecke Kerststraße) Mainz: 17:30 Uhr, Hauptbahnhof

17:30 Uhr, Hauptbahnhof Trier: 19 Uhr, Porta Nigra

Hier wird in Baden-Württemberg an den Anschlag erinnert:

Reutlingen: 13 Uhr, Marktplatz

13 Uhr, Marktplatz Freiburg: 17 Uhr, Platz der alten Synagoge

17 Uhr, Platz der alten Synagoge Heidelberg: 17 Uhr, Marktplatz

17 Uhr, Marktplatz Stuttgart: 18 Uhr, Altes Schloss

18 Uhr, Altes Schloss Tübingen : 18 Uhr, Holzmarkt

: 18 Uhr, Holzmarkt Villingen-Schwenningen: 18 Uhr, Latschariplatz Villingen

18 Uhr, Latschariplatz Villingen Mannheim: 18 Uhr, Marktplatz

18 Uhr, Marktplatz Konstanz: 18 Uhr, Hérose-Park

18 Uhr, Hérose-Park Karlsruhe: 18:30 Uhr, Kirchplatz St. Stephan

Tausende Menschen auf der Straße!

Schon am Wochenende gab es viele Gedenkveranstaltungen und Demos. Tausende Menschen kamen, um an den Anschlag von Hanau zu erinnern.

