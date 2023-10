Zwangsprostitution, Geld und Koks: Heftiger Prozess in Heilbronn

Zwei Männer sollen mehrere Frauen aus Bulgarien zur Prostitution gezwungen haben. Das war noch nicht alles.

Triggerwarnung - Gewalt Im Text geht es um Gewalt. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Den Männern wird vorgeworfen, die Einnahmen der Frauen kassiert zu haben. Das Landgericht Heilbronn spricht von insgesamt mehr als 400.000 Euro.

Mutmaßliche Zuhälter sollen brutal gewesen sein

Wenn eine Frau aussteigen wollte, hätten die Männer Gewalt angewendet oder sie und ihre Familie bedroht. Krass: Eine der Frauen soll laut Anklageschrift sogar mit Säure beträufelt worden sein, damit sie weitermacht.

Außerdem geht es in dem Fall um "Gewalt- und Straßenverkehrsdelikte", die mit "Rivalitäten im Rotlichtmilieu" zu tun haben. Auch vom Handel mit insgesamt mehr als einem Kilogramm Kokain ist die Rede.

Das Ganze sei zwischen Februar 2021 und Mai 2023 passiert. Da einer der mutmaßlichen Täter in dem Zeitraum erst 18 Jahre alt war, findet der Fall in der Jugendkammer vom Landgericht Heilbronn statt. Die beiden Angeklagten befinden sich in Untersuchungshaft. Da es mehrere Gerichtstermine gibt, wird es voraussichtlich erst Ende November ein Urteil geben.

