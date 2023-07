Hitzewelle: Hier könnte es lebensgefährlich werden!

Samstag war der bisher heißeste Tag des Jahres in Deutschland. In anderen Ländern ist es aber noch wärmer - mit Folgen.

In vielen Teilen der Welt ist es gerade sehr heiß. Diese Länder sind betroffen:

USA

Im Westen und Süden der USA wird vor einem "extrem heißen und gefährlichen Wochenende" gewarnt. Im berühmten kalifornischen Death Valley wurden am Samstag 51 Grad gemessen. Am Wochenende könnte dort die höchste jemals auf der Erde gemessene Lufttemperatur erreicht werden. Der bisherige Rekord liegt bei 54,5 Grad. Die Verwaltung des Nationalparks warnt, dass selbst kleinste Spaziergänge schnell lebensgefährlich werden können.

Südeuropa

In vielen Teilen von Griechenland ist es seit Tagen über 40 Grad heiß. Und: Es ist keine Abkühlung in Sicht! Weil es so warm ist, bleibt zum Beispiel das antike Wahrzeichen Akropolis in Athen geschlossen. Als es noch offen war, wurden dort Wasserflaschen verteilt. Im Westen der Türkei wurden 48 Menschen mit Hitzschlag im Krankenhaus behandelt.

In Italien gilt für Rom, Bologna und Florenz die Alarmstufe Rot. Damit warnt das Gesundheitsministerium vor einer "Notsituation mit möglichen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit gesunder und aktiver Menschen". Am Dienstag könnte es in Rom 42 oder 43 Grad heiß werden. Damit könnte es einen neuen Hitzerekord in der italienischen Hauptstadt geben - bisher liegt der bei 40,5 Grad. Auf der Insel Sardinien könnte in diesen Tagen sogar die höchste jemals in Europa gemessene Temperatur von 48,8 Grad überschritten werden.

Auch in Spanien müssen die Menschen mit extremer Hitze klarkommen. Tagsüber sind es über 40 Grad. Nachts gibt es keine Abkühlung - es bleibt stellenweise 30 Grad heiß. Auch auf Mallorca liegen die Temperaturen bei rund 40 Grad.

Asien

In China wurden am Wochenende in mehreren Provinzen bis zu 40 Grad oder mehr erwartet. In Japan mahnten die Behörden die Menschen wegen erwarteter Temperaturen von bis zu 39 Grad zur Vorsicht.

Warum ist es überall so heiß?

Weltweit war der Juni laut dem europäischen Copernicus-Dienst bereits der wärmste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen. Das liegt daran, dass gerade zwei Dinge zusammenkommen:

der Klimawandel

das Wetter-Phänomen El Niño

Auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg erwartet uns extremes Wetter: