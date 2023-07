Wetter dreht durch: Was ist El Niño?

Die Weltgesundheitsorganisation hat vor den heftigen Folgen von El Niño gewarnt. Aber was bedeutet das eigentlich?

El Niño ist ein Wetterphänomen, das alle zwei bis acht Jahre im tropischen Pazifik stattfindet. Es entsteht durch die Veränderung von Wasser- und Luftströmungen. Und das kann und hat auch schon für krasse Folgen auf der Welt gesorgt: extreme Dürren, Überschwemmungen, Wirbelstürme und Hitzewellen.

Mehr dazu erfährst du in diesem Video:

El Niño kommt zurück

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat gesagt, dass ein El-Niño-Ereignis mit hoher Wahrscheinlichkeit zwischen September 2023 und Februar 2024 eintreten wird. Aber wer wird von den möglichen Folgen betroffen sein? Viele Teile der Erde, am stärksten die Tropen und Gebiete in Afrika, Lateinamerika sowie Süd- und Südostasien.

Montag war heißester Tag der Geschichte

Laut US-Wissenschaftlern war der 3. Juli 2023 der weltweit heißeste Tag. Die durchschnittliche globale Temperatur soll 17,01 Grad Celsius gewesen sein. Deswegen vermuten einige jetzt:

Wird 2023 das heißeste Jahr ever?

2016 war das weltweit heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Im selben Jahr gab es auch einen starken El Niño. Doch dieser Rekord könnte laut der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) bald gebrochen werden. Es sei allerdings schwer zu sagen, ob das bereits dieses oder nächstes Jahr passieren werde.