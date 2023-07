Mehr heiße Tage, aber weniger Hitzefrei! Damit man es trotzdem in der Schule aushält, fordern Lehrer jetzt Änderungen.

Der Deutsche Lehrerverband will, dass mehr darauf geachtet wird, dass die Temperaturen in den Klassenzimmern angenehm bleiben. Dafür müsse etwas an den Gebäuden gemacht werden, erklärt Heinz-Peter Meidinger vom Lehrerverband im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Schulen müssten in Zukunft zum Beispiel besser isoliert werden. Und er hat auch noch eine andere Idee:

Alle Schulen sollten eine automatisierte Umluftanlage bekommen. Die könnten dann nachts kalte Luft ins Klassenzimmer bringen.

Ob die Forderung wirklich umgesetzt wird, ist unklar.

Ab wann gibts Hitzefrei?

Dafür gibt es in Deutschland keine einheitliche Regelung. Meistens entscheiden die Schulen selbst, wann der Unterricht wegen Hitze ausfällt und wann nicht. In Rheinland-Pfalz gibt es dafür keine Vorgaben. In Baden-Württemberg gibt es diese Richtlinien:

Wenn die Außentemperatur um 11 Uhr mindestens 25 Grad Celsius im Schatten hat, kann es nach der vierten Stunde Hitzefrei geben.

Hitzefrei gibt es nicht an beruflichen Schulen und in der gymnasialen Oberstufe.

Hitze - so kannst du dich abkühlen

Falls du kein Hitzefrei bekommst, kann das hier helfen, um die hohen Temperaturen zu überstehen:

lauwarme anstatt eiskalte Getränke trinken

Kaffee und Alkohol meiden

viel Trinken

leichte Kost wie Obst und Gemüse essen

helle, dünne Kleidung tragen

Es gibt viele Orte, an denen du kostenlos Wasser bekommst. Wo? Hier checken: