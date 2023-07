Durst? Hier kannst du dein Wasser for free nachfüllen! 🥤

Die Hitze macht dir ultra Durst, aber dein Wasser ist leer? 🥵 Wir verraten dir, wie du es kostenlos auffüllen kannst.

Möglich macht's die NGO "Refill Deutschland". Dank ihr kannst du deutschlandweit in vielen Geschäften kostenlos Leitungswasser holen. Halte dafür einfach nach diesem Refill-Sticker Ausschau:

In allen Geschäften, die den Aufkleber haben, kannst du deine Flasche for free auffüllen. Damit sparst du nicht nur Geld, sondern vermeidest auch Plastikmüll. Wie das alles abläuft, zeigt die NGO in diesem Video:

In diesen Städten in BW und RLP kannst du kostenlos Wasser holen:

Baden-Württemberg : Stuttgart, Konstanz, Freiburg, Heilbronn, Ulm, Karlsruhe, Heidelberg, Tübingen

: Stuttgart, Konstanz, Freiburg, Heilbronn, Ulm, Karlsruhe, Heidelberg, Tübingen Rheinland-Pfalz: Mainz, Trier, Koblenz, Kaiserslautern, Ludwigshafen

Und das sind nicht mal alle: In vielen Orten um diese Städte herum gibt es weitere Refill-Stationen! Laut Angaben der NGO gibt es in ganz Deutschland schon mehr als 6.140 davon. Alle kannst du auf dieser interaktiven Karte von "Refill Deutschland" abchecken:

Refill Deutschland (Karte & Infos)

