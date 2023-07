Verletzte nach Bengalo-Eskalation auf Hochzeit

Es sollte eine Feuershow werden - danach gab es 11 Verletzte.

Die Polizei in Reutlingen sagt, dass die Gäste für das Brautpaar am Wochenende bei der Hochzeit eine Feuershow aufführen wollten. Am Ende der Show hatten einige von den Besuchern leichte Brandverletzungen, auch ein Krankenwagen musste kommen. Die Bengalos waren legal gekauft und zugelassen.

