Harter Festival-Job und dann kein Geld?!

Stell dir vor, du jobbst auf einem Festival und kriegst dann kein Geld! Das ist Mitarbeitern auf dem "Hook Up" passiert.

Beim Hook Up-Festival in der Nähe von Karlsruhe waren im Mai unter anderem Katja Krasavice, RAF Camora, Luciano und Nimo am Start. Auch sie haben wohl noch keine Kohle für ihre Auftritte bekommen. Was ist da los?

Das sagen die Mitarbeitenden

Fast drei Monate warten die Mitarbeitenden schon auf ihren Lohn. Angeblich reagiert der Veranstalter auch nicht auf Mails und Nachfragen. Eine Mitarbeiterin hat jetzt einen Anwalt eingeschaltet. Sie sagte, die Kommunikation sei "schrecklich". Das berichten die "Badischen Neuesten Nachrichten". Schon letztes Jahr habe sie auf ihren Lohn gewartet. Auch in den Google-Bewertungen beschweren sich Mitarbeiter über den Veranstalter.

Warum wurde nicht gezahlt?

Jetzt hat sich der Veranstalter zu Wort gemeldet: Er hat zugegeben, dass er kein Geld gezahlt hat. Er sagt aber, er habe das immer klar kommuniziert. Bei den Gagen für die Musiker sei schon ein Teil bezahlt worden - es fehle aber noch ein sechsstelliger Betrag. Der Grund: Zu wenig Einnahmen! Es hätten 3.000 Gäste gefehlt. Das Festival war ein wirtschaftlicher "Totalschaden".

Mittlerweile haben die Mitarbeitenden eine Mail bekommen: Das Geld soll nächste Woche kommen.

