Kriegt Indien einen neuen Namen?! 🤯🇮🇳

Weil sich einige radikale Hindus an dem Namen stören, der aus der Kolonialzeit stammt, könnte Indien bald Bharat heißen.

Die Gerüchte wurden durch eine offizielle Einladung angeheizt. In Indien findet gerade ein Treffen der Gruppe großer Wirtschaftsnationen (G20) statt. Die indische Präsidentin Draupadi Murmu hatte deshalb zum Abendessen eingeladen und dabei wurde sie nicht als "President of India", sondern als "President of Bharat" bezeichnet.

Was bedeutet Bharat?

Bharat ist ein altes Sanskrit-Wort für "Indien". In der Verfassung steht es noch drin. Einige Hindus wollen den Namen Indien nicht mehr beibehalten. Sie sagen, dieser wurde von britischen Kolonialherren eingeführt und ist deshalb ein Symbol für Sklaverei.

Die indische Regierung versucht sowieso, sich mehr von der kolonialen Vergangenheit Indiens abzugrenzen. Indien setzt dabei mehr auf Nationalstolz.

Indien zur Kolonialzeit In mehreren Kriegen eroberte Großbritannien fast ganz Indien und machte das Land zu einer Kolonie. Aufstände wurden von den britischen Truppen grausam niedergeschlagen. Die Menschen in Indien wurden unterdrückt. Erst ab 1947 wurde Indien unabhängig. Mahatma Gandhi war Teil der Unabhängigkeitsbewegung.

Wieso wird Indien vielleicht doch nicht zu Bharat?

Die Opposition hinterfragt den neuen Namen. Sie sagen, Indien sei international bekannter und zu einer Marke geworden.