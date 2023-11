Wie du aus einer gewaltvollen Beziehung kommst

Du bist in einer gefährlichen Beziehung? Du hast Angst vor deinem Partner? Wir haben Infos, wie du Hilfe bekommst.

Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass mehr als 35 Prozent aller Frauen weltweit mindestens einmal im Leben Opfer sexueller oder physischer Gewalt sind. In Deutschland hat jede vierte Frau mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren. In etwa der Hälfte der Fälle ist der Partner für diese Taten verantwortlich.

Toxische Beziehung: Wie du sie erkennst

Deutschlandfunk Kultur hat am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen für "Studio 9" Silvia Zenzen interviewt. Sie ist vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe - Frauen gegen Gewalt (bff). Was können mögliche Warnzeichen sein? Das sagt sie:

Übertriebene Eifersucht, Kontrolle darüber, wo du hingehst, Telefon kontrollieren, Passwörter erfragen

Generelle Empfehlung: Auf dein Bauchgefühl hören! Wenn du dich nicht wohlfühlst, irgendetwas nicht stimmt oder du sogar Angst hast, dann solltest du dringend mit einer Bezugsperson sprechen oder sogar eine Beratungsstelle kontaktieren.

Gewalt in der Beziehung? Hier bekommst du Hilfe

Wenn es zu Gewalt in deiner Beziehung kommt, dann gehe zu einer Beratungsstelle. Die Beraterinnen nehmen dich ernst, schauen sich deine Situation genau an und unterstützen dich dabei, aus dieser Beziehung zu kommen. Es gibt auch Frauenhäuser, die gewaltbetroffenen Frauen und deren Kindern zu jeder Tages- und Nachtzeit Zuflucht und Schutz bieten. Auch wenn du in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis von Gewalt in Beziehungen mitbekommst, kannst du bei Beratungsstellen um Hilfe bitten.

Hier bekommst du Hilfe bei häuslicher Gewalt Du bist selbst von häuslicher Gewalt betroffen oder kennst jemanden, der Hilfe braucht? Hier kannst du nach Unterstützung suchen: Bei akuter Bedrohung solltest du dich über die 110 direkt an die Polizei wenden.

direkt an die Polizei wenden. Das Hilfetelefon " Gewalt gegen Frauen " bietet rund um die Uhr Hilfsangebote in vielen verschiedenen Sprachen. Unter 08000 116 016 kannst du anonym und kostenlos anrufen.

" bietet rund um die Uhr Hilfsangebote in vielen verschiedenen Sprachen. Unter kannst du anonym und kostenlos anrufen. Hier findest du Frauenhäuser in deiner Nähe.

in deiner Nähe. Männer können sich beim " Männerhilfetelefon " kostenlose Unterstützung holen - auch online. Telefonische Beratung steht von Montag bis Freitag unter 0800 1239900 zur Verfügung.

" kostenlose Unterstützung holen - auch online. Telefonische Beratung steht von Montag bis Freitag unter zur Verfügung. Schutzeinrichtungen für Männer findest du hier.

