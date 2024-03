Mit 2:0 hat der BVB in München gewonnen. Damit haben die Dortmunder den Bayern-Fluch gebrochen.

Die letzten neun Spiele hatten die Bayern gewonnen. Diese Serie ist vorbei: Die Münchener kassierten im "Klassiker" eine Heimniederlage. Gleich in der 10. Spielminute schoss Karim Adeyemi das 1:0. Julian Ryerson erhöhte in der 83. Minute auf 2:0. Einen Kopfball-Treffer von Harry Kane in der 89. Minute kassierte der VAR wieder ein.

Bayern verliert gegen Dortmund Dauer 0:37 min Bayern verliert gegen Dortmund

BVB auf Champions-League-Platz - FCB weit von Leverkusen entfernt

Mit drei Punkten Abstand zu RB Leipzig verteidigen die Dortmunder an diesem Spieltag Tabellenplatz vier. Die Bayern haben nun 13 Punkte Abstand zum Tabellenersten Bayer Leverkusen. Es gibt noch sieben Spieltage. Rechnerisch wäre die Meisterschaft für den FCB also noch möglich - aber extrem unwahrscheinlich. Leverkusen ist nach dem 2:1 Sieg gegen Hoffenheim seit 39 Pflichtspielen ungeschlagen.

