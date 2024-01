Feuerpause und Geiselfreilassung: Gibt es heute einen Deal?

Anscheinend rückt ein Abkommen zwischen Israel und der Hamas immer näher. Dazu treffen sich Vertreter in Paris.

Bei den Verhandlungen soll es um eine längere Feuerpause von zwei Monaten gehen. In der Zeit sollen mehr als 100 Geiseln freigelassen werden. Die Informationen sind aus einem Bericht der "New York Times", die sich auf US-Regierungskreise beruft. Bei den Verhandlungen in Paris sollen unter anderem dabei sein:

William Burns, der Chef des US-Geheimdienstes CIA,

David Barnea, der Chef des israelischen Geheimdiensts Mossad,

Scheich Mohammed Al Thani, der katarische Ministerpräsident,

Abbas Kamel, der ägyptischen Geheimdienstchef.

Geisel-Deal: So soll der Entwurf aussehen

Die USA sollen auf Grundlage der Vorschläge von Israel und der Terrororganisation Hamas einen Entwurf ausgearbeitet haben. Der Deal könnte so aussehen:

In Phase 1 gibt es eine Feuerpause von 30 Tagen. In der lässt die Hamas weibliche, ältere und verletzte Geiseln frei.

gibt es eine Feuerpause von 30 Tagen. In der lässt die Hamas weibliche, ältere und verletzte Geiseln frei. Phase 2 geht ebenfalls 30 Tage. Hier lässt die Hamas israelische Männer und Soldaten, die als Geiseln genommen wurden, frei.

geht ebenfalls 30 Tage. Hier lässt die Hamas israelische Männer und Soldaten, die als Geiseln genommen wurden, frei. Wie viele gefangene Palästinenser Israel freilassen müsste, ist nicht klar.

Hoffnung auf ein Ende der israelischen Angriffe

Die Verhandler hoffen darauf, dass Israel den Gazastreifen nach einer möglichen längeren Feuerpause nicht mehr so angreift wie jetzt. Man sei laut dem Bericht "vorsichtig optimistisch". Seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober, bei dem nach israelischen Angaben 1.140 Menschen getötet und etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden, greift Israel massiv den Gazastreifen an. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden seitdem mehr als 26.000 Menschen im Gazastreifen durch die israelischen Angriffe getötet und knapp 65.000 weitere verletzt.