Video: Hunderte zeigen Faschisten-Gruß in Italien

Das ganze soll bei einer neofaschistischen Versammlung in Rom passiert sein. Sie strecken ihren rechten Arm nach oben!

Sieht aus wie eine Aufnahme von 1939? Nein! Die Versammlung fand am 7. Januar 2024 statt. Die Geste ist in Italien als "saluto romano" - römischer Gruß - bekannt. Obwohl der Gruß in Italien verboten ist, wird er bei Treffen von Neofaschisten immer wieder gezeigt.

Die größtenteils schwarz gekleideten Menschen rufen "Für alle gefallenen Kameraden" und "anwesend".

Warum fand die Versammlung statt?

Die Neofaschisten kamen am Jahrestag der sogenannten Acca-Larentia-Morde zusammen. In der Via Acca Larentia hatten Linksterroristen am 7. Januar 1978 zwei junge Neofaschisten erschossen, ein dritter starb später. Seitdem finden jährlich Gedenkfeiern statt.

Die sozialdemokratische Oppositionspolitikerin, Elly Schlein, sagte: "Rom, 7. Januar 2024. Und es fühlt sich an wie 1924. Was passiert ist, ist nicht akzeptabel." In Italien ist eine rechte Regierung an der Macht.

