In Italien kam es zu einer Explosion an einem Stausee. Die Behörden befürchten, dass es mehrere Todesopfer geben wird.

Passiert ist das Ganze am Stausee von Suviana zwischen den Städten Bologna und Florenz. Dort soll bei Arbeiten an einer Turbine in etwa 30 Metern Tiefe ein Feuer ausgebrochen sein. Dadurch kam es zur Explosion. Bei dieser soll Wasser in das Kraftwerk eingedrungen sein. Der Staudamm wurde nicht beschädigt. Warum das Feuer ausgebrochen ist, konnte bisher nicht geklärt werden.

Explosion in Italien: Tote und Verletzte

Durch das Unglück sind bisher mindestens drei Arbeiter gestorben. Mehrere Stunden nach dem Unglück werden noch vier Menschen vermisst. Mindestens fünf Arbeiter haben Brandverletzungen.

