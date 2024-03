Bundesliga-Schiri Ittrich rettet Mainz-Profi wohl das Leben

Bayern München hat am Wochenende gegen den FSV Mainz gespielt. Referee Patrick Ittrich musste Erste Hilfe leisten.

Es passierte am Samstag in der 33. Spielminute: Der Mainzer Josuha Guilavogui bekam das Knie eines Teamkollegen gegen den Kopf. Der 33-Jährige blieb regungslos auf dem Boden liegen. Guilavogui hatte offenbar seine Zunge verschluckt. Schiedsrichter Patrick Ittrich erkannte die Situation und reagierte sofort. Er brachte den Spieler in die stabile Seitenlage und holte mit dem Finger seine Zunge aus dem Rachen:

Die Zunge war hinten drin und wenn die wieder raus ist, dann fängst du wieder an zu atmen und bist auch wieder da.

Mainz-Profi bedankt sich auf X

Mittlerweile hat sich Josuha Guilavogui auf X gemeldet und sich beim Schiedsrichter, seinen Teamkollegen und Ärzten für die Hilfe bedankt. Nach dem Spiel hatten die Mainzer Entwarnung gegeben und gesagt, dass der 33-Jährige eine Gehirnerschütterung haben könnte. Ansonsten gehen es Guilavogui aber gut.

„Vielen herzlichen Dank für das schnelle Eingreifen und die geleistete Hilfe, @patrick_ittrich, meinen Mitspielern und den Ärzten des @1fsvmainz05!“

Bayern hat Mainz am Samstag komplett rasiert: