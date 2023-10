mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

Zwei Männer starben in Ludwigshafen-Oggersheim bei der Messerattacke. Was ist geplant, um an sie zu erinnern?

Was hat die Stadt Ludwigshafen heute geplant?

In der Christ-König-Kirche in Oggersheim findet ein Gedenkgottesdienst statt.

Zwischen 12:20 Uhr und 12:30 Uhr werden die Kirchenglocken in Oggersheim läuten - genau zur Tatzeit, als vor einem Jahr die beiden Männer angegriffen und getötet wurden.

Danach gibt es eine Gedenkandacht. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen. Messerattacke in Ludwigshafen-Oggersheim: Das sagen die Angehörigen der Opfer Kurz vor dem Jahrestag hat der SWR mit den Angehörigen der Opfer gesprochen. Kurt Sprengart, der Vater des erstochenen 20 Jahre alten Jonas sagte, es gebe ihm viel Kraft und Energie, das bei der Andacht an seinen Sohn erinnert wird. Allerdings falle es ihm noch immer sehr schwer, durch DIE Straße zu fahren, wo er unmittelbar nach der Tat seinen toten Sohn gefunden hatte. Martina Kraft ist die Witwe des getöteten Sascha Kraft. "Es ist schön, dass auch noch nach einem Jahr an Sascha und Jonas gedacht wird", sagt sie. "Es waren zwei sehr liebevolle Menschen, die in Erinnerung bleiben, die wir vermissen. Es ist mir sehr wichtig, dass sie nicht vergessen werden." Was genau ist vor einem Jahr passiert? Ein damals 26-jähriger Mann hat drei Menschen mit einem Messer attackiert. Zwei davon sind gestorben, einer wurde lebensgefährlich verletzt. Der Angreifer wurde freigesprochen, weil er an paranoider Schizophrenie leidet. Nach dem Urteil im Mai 2023 wurde der Mann aus dem Gefängnis in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung verlegt. Mehr Infos zu der Messerattacke in Ludwigshafen-Oggersheim: Ludwigshafen Verbrechen Messerangriff Ludwigshafen: Täter muss in Psychiatrie bleiben Bei dem Angriff im Oktober 2022 sind zwei Menschen gestorben. Inzwischen steht ein Urteil fest. 12:00 Uhr Am Mittag SWR4 Rheinland-Pfalz