Zwei Mädchen an Haltestelle angegriffen und verprügelt

Eine Gruppe junger Leute hat in Jockgrim in der Südpfalz zwei Mädchen verprügelt. Das ist offenbar nicht das erste Mal.

Fünf Jugendliche haben die beiden Mädchen am Samstagabend an der Straßenbahnhaltestelle angegriffen. Dem einen Mädchen wurde eine volle PET-Flasche auf den Kopf geschlagen. Als sie am Boden lag, haben die Angreifer sie weiter geschlagen und getreten.

Auch das andere Mädchen wurde laut Polizei misshandelt: Einige aus der Gruppe hielten sie fest, traten und schlugen sie und spuckten sie an. Die Täter sagten, dass sie von den beiden Mädchen beleidigt worden waren. Das teilte die Polizei mit.

Zweiter Angriff der Gruppe in Jockgrim

Es ist wohl nicht das erste Mal, dass die Täter aufgefallen sind: Am 1. März gab es laut Polizei einen ähnlichen Angriff. Was mit den Jugendlichen jetzt passiert, darüber hat die Polizei nichts gesagt. Sie sucht Zeugen von dem Vorfall: Wenn du was gesehen hast, kannst du dich unter 07271/92210 melden oder eine E-Mail an piworth@polizei.rlp.de schreiben.

