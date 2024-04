Forschende finden raus: So journalst du richtig

Eine japanische Forschungsgruppe hat gecheckt, wie du am besten runterkommst, wenn es dir schlecht geht.

And here’s how it works: An der Uni Nagoya hat man sich darauf fokussiert, wie man durch sogenanntes "expressives Schreiben" Kränkungen, belastende Emotionen oder traumatische Ereignisse verarbeiten kann.

Man schreibt die negativen Gedanken oder Erlebnisse auf einen Zettel.

Danach zerreißt man den Zettel und schmeißt ihn in den Müll.

Experiment gibt Tagebuch-Tipp

Vielleicht keine Revolution, aber zum ersten Mal haben Wissenschaftler in einem Gruppenexperiment bewiesen, dass die Methode schneller Wut abbauen kann. Bei den Personen in der Forschungsgruppe, die ihre Zettel in den Müll geworfen oder geschreddert haben, ebbte der Ärger schnell ab. Die Personen, die ihren Zettel nur in einen Ordner oder in eine Box abgelegt hatten, blieben dagegen auch später noch pissed.

