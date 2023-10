Karlsruher Projekt "Suizidprävention in Schulen" gewinnt Preis 🥇

Das Projekt will Schülerinnen und Schülern helfen, die in schwierigen Lebenssituationen stecken. Dafür gab es bei einem Wettbewerb Platz 1.

Dafür bietet der "Arbeitskreis Leben" in Karlsruhe Workshops an, bei denen man ab der neunten Klasse mitmachen kann. In den Workshops haben die Schüler die Möglichkeit, über ihre Probleme zu sprechen, um sie zu überwinden.

Mit unserem Projekt streben wir danach, dass Jugendliche einen menschlichen und offenen Umgang mit eigenen Lebenskrisen und Suizidalität kennenlernen und im Fall der Fälle handlungsfähig bleiben.

Das sind die Plätze zwei und drei in Baden-Württemberg:

🥈 "Aufwind - Kindergruppe für suchtbelastete Familien" von der Fachstelle Sucht in Singen: Das Projekt schafft einen Safe Space für Kinder, deren Familien mit Suchtproblemen zu kämpfen haben.

von der Fachstelle Sucht in Singen: Das Projekt schafft einen Safe Space für Kinder, deren Familien mit Suchtproblemen zu kämpfen haben. 🥉 "Natürlich fit im Weinberg" vom Turnverein Gengenbach: Für die Initiative wurde ein Sportangebot entwickelt, das in der Natur stattfindet. Das Ziel: Ein besseres Umweltbewusstsein und ein Mehrwert für die Gesundheit.

Hier bekommst du Hilfe Falls es dir psychisch gerade nicht gut geht und du Hilfe oder jemanden zum Reden brauchst, dann kannst du dich anonym an diese Kontakte wenden: Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222, online kannst du auch chatten.

Nummer gegen Kummer: 116 111

Ruf bei akuter (Suizid-)Gefahr direkt die 112 oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen.

Der psychiatrische Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 116 117 erreichbar.

