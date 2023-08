DESHALB hängen Aktivisten in den Bäumen der Innenstadt

Aktuell hängen fünf Personen in Hängematten über der Karlsruher Innenstadt. Der Grund: die Stadt will Bäume fällen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren zunächst vier Aktivistinnen und Aktivisten auf die Platanen-Bäume in der Kaiserstraße geklettert und hatten dort in Hängematten die Nacht verbracht. In der vergangenen Nacht schloss sich ein weiterer Aktivist den Baumbesetzern an. Wie lange bleiben die Protestierenden in den Hängematten? Das ist noch nicht klar. Mindestens aber bis heute Abend, hieß es.

Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen erreichen, dass die Stadt ihre Pläne noch einmal überdenkt, die Platanen nicht fällt und eine Mischung aus alten Platanen und neuen Zürgelbäumen pflanzt.

Das sagt die Stadt Karlsruhe zu der geplanten Fällung der Platanen:

Die Stadt Karlsruhe reagiert auf den Protest bisher nur schriftlich. In einer Mitteilung schreibt sie, dass die Neugestaltung und der Erhalt der Bäume nicht miteinander vereinbar sind.

