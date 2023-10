Wegen Drohmail: Drais-Gemeinschaftsschule geschlossen

mit Whatsapp teilen

An der Drais-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe lief ein Großeinsatz der Polizei: Die Schule wurde per Mail bedroht.

Die Schule hat am Wochenende eine Mail "mit bedrohlichem Inhalt" bekommen. Was genau drin stand, ist nicht klar. Nachdem Mitarbeiter die Nachricht am Montagmorgen gelesen hatten, wurde die Polizei kontaktiert. Diese rückte zusammen mit Spürhunden an, um die Schule zu durchsuchen. Gefunden wurde dabei nichts. Für den Rest des Tages bleibt die Drais-Gesamtschule geschlossen. Die Schüler, die morgens schon da waren, wurden wieder nach Hause geschickt. An einer Schule in Mainz gab es vor wenigen Wochen eine Bombendrohung: Mainz Bombendrohung an Grundschule in Mainz: Polizei gibt Entwarnung! Die Drohung ist am Freitagvormittag per Mail eingegangen. Das hatte für mehrere hundert Schülerinnen und Schüler Folgen. 14:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz